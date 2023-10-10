Культура

Актуальные проблемы церковного краеведения обсудили в ходе круглого стола в Великих Луках

Традиционный круглый стол «Духовный путь Земли Великолукской: актуальные проблемы церковного краеведения» состоялся в Великих Луках 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Фотографии предоставлены Дмитрием Белюковым

Были представлены 12 сообщений по истории Свято-Вознесенского собора и его значения для жизни города, другим аспектам церковной истории, состоянию памятников духовной культуры.

Работали две выставки: «Великие Луки православные» (из фондов городской библиотеки имени М. И. Семевского) и «Возрождение Свято-Вознесенского собора» (из фондов архивного отдела администрации города).

В ходе обсуждения затронули конкретные предложения, прозвучавшие в выступлениях, и наметили планы для будущих встреч.

«Благодарю участников и организаторов круглого стола за интересный и откровенный диалог. Слова особой благодарности протоиерею Сергию Матвееву за многолетнее сотрудничество и поддержку деятельности Великолукского краеведческого общества», - добавил Дмитрий Белюков.