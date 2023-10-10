Культура

«Квартирник»: Александр Б@р@д@ Петров о подкастах, создании своего радио и ролях в кино. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 октября.

Сегодня в студию пришел автор-исполнитель Александр Б@р@д@ Петров. В прошлом году он начал вести стихотворные подкасты, а сегодня рассказал о проекте «Радио 79»: почему именно 79 и как пришла идея читать стихи под музыкальное сопровождение.

Также ведущий Дмитрий Иванов поговорил с ним в целом о музыке и о съемках в кино. И, конечно же, Александр Б@р@д@ исполнил несколько своих произведений.