Культура

Выставка колоколов средневекового Пскова открылась в Поганкиных палатах

Выставка колоколов средневекового Пскова открылась в Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Колокола и колокольный звон в течение многих веков были неотъемлемой частью жизни псковичей. В истории Пскова колокола сыграли особую роль. Вечевой колокол – символ псковской самостоятельности и независимости», - отметили в музее.

В XVI–XVII вв. Псков был одним из крупных центров русского колокололитейного дела. Большая часть произведений псковских литейщиков не сохранилась. «Об их высоком мастерстве свидетельствуют немногочисленные дошедшие до наших дней образцы. Псковский музей-заповедник обладает небольшой коллекцией колоколов, среди которых великолепные изделия псковского литья», - рассказали в пресс-службе.

В составе коллекции два парных колокола мастера Логина Семенова 1570 года, колокол 1614 года, отлитый мастерами Савой да Козмой, колокол мастера Афанасия Панкратьева 1603 года. «Исследования научных сотрудников Псковского государственного музея-заповедника М.И. Зуева и А.Б. Постникова дали нам возможность познакомиться с историей этих колоколов. Судьба псковских колоколов драматична, в ней отразилась более чем четырехсотлетняя история Псковской земли», - добавили в музее.