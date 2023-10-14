Культура

Окунуться в мир дворянской жизни XVII-XVIII веков предлагают псковичам

Псковский музей-заповедник запустил новый проект – «Покамест-podcast». Это музейный подкаст, в котором ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают о самых интересных и уникальных экспонатах из фондовых коллекций, а также делятся загадочными музейными тайнами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Третий выпуск подкаста, который посвящен палатам у Сокольей башни, уже в Сети. Вместе с ведущими вы совершите путешествие по этажам и залам палат, пройдетесь по внутристенным лестницам, узнаете тайны атмосферного цоколя палат, а также окунетесь в мир дворянской жизни псковичей XVII-XVIII веков», - рассказали в музее.

Выпуск можно прослушать уже сейчас: