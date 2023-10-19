Культура

«Первый бал» состоялся в Городском культурном центре Пскова

Бал состоялся в Городском культурном центре Пскова 29 октября, мероприятие собрало более 200 гостей и участников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Псковской области.

Фото: отделение «Движения первых» в Псковской области

Программа вечера была насыщенной и отличилась от исторически привычного бального вечера. Помимо танцев можно было услышать романсы, выступление студии классического танца «Щелкунчик» и молодежного хореографического ансамбля «Сувенир Бит».

Пскович Ярослав Малышев получил грантовую поддержку своего проекта «Иммерсивная театральная постановка интегрированная в бальный вечер в стиле балов XIX-XX веков "Первый бал"» в размере 500 тысяч рублей в рамках всероссийского конкурса «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон».

«Идея подать свой проект на конкурс "Росмолодежь.Гранты" появилась сама собой. На протяжении значительного времени я был участником городских балов, таких как: Сретенский бал, Ольгинский бал, проект "Обыкновенное чудо", а также бальных флешмобов и танцевальных вечеров. Узнав о возможности получить грантовую поддержку своей идеи, я попробовал свои силы в социальном проектировании и все получилось. Мы с командой проекта воплотили не только нашу мечту о бале, но и доставить праздник нашим гостям и участникам проект», - поделился Ярослав Малышев.

Организаторы проекта благодарят ПРОМО «Вечевой орден», который организовал в рамках проекта бальные салоны для всех желающих, а также региональное отделение «Движения первых» Псковской области за информационную поддержку и волонтерское сопровождение итогового мероприятия проекта