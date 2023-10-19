Культура

Опубликована афиша акции «Ночь искусств. Россия объединяет» в Изборске

Всероссийская культурная акция «Ночь искусств. Россия объединяет» пройдет в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 4 ноября, в День народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Взрослых и детей в этот вечер ждут в Изборске на экскурсиях, мастер-классах и интерактивных программах:

18.00 – 24.00 «Изборский дух» – документальный фильм о создании изборской палаты русской словесности и православной веры с росписями народного художника СССР П. П. Оссовского (Флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а).

18.00 – 22.00 «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры» – работа музейных экспозиций (Музейный квартал).

19.00 «Открытая история» – экскурсия по археологическому Депозитарию (Флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а).

19.00 «Родная сказка» – музейная программа для всей семьи. Знакомство со сказками двух народов – русских и сето (Дом купца Шведова, улица Печорская, 32).

20.00 «Бабочки нашего детства» – экскурсия-исследование, знакомство с удивительным и многообразным миром насекомых (Дом купца Белянина, улица Печорская, 39).

20.00 «Каменный страж земли русской» – экскурсия по Изборской крепости (Сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости).

21.00 «Чудесное путешествие» ­– игра-путешествие из Изборска в древнюю Корсунь, где произошло легендарное событие – крещение князя Владимира (дом купца Анисимова, улица Печорская, 41б).

18.00 – 22.00 «Удивительная страна» – творческая мастерская, мастер-класс «Монотипия как необычный способ рисования» (Дом купца Шведова, улица Печорская, 32).

19.00 – 24.00 «Минин и Пожарский» – художественный фильм (1939) (Изборская крепость).

18.00 – 24.00 – работа Изборской крепости.

Контакты: 8(81148) 96-602, 8(8112) 33-16-17, izborsk@yandex.ru, museum-izborsk.ru.

Стоимость участия в мероприятиях – по входным билетам в музейные экспозиции и Изборскую крепость.

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