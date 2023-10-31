Культура

В Псковском колледже искусств открылась выставка работ участников «Школы художников»

Открытие выставки «Краски и звуки природы» в рамках проекта «Школа художников» состоялось в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 31 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств

На выставке представлены картины, выполненные участниками проекта «Школа художников» на пленэрах с 10 по 16 октября. Результатом мастер-классов стали около 40 работ молодых художников из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Себежа, Бежаниц, Локни, Новоржева. Большая часть картин навеяна пейзажами родной природы Пскова и Пушкиногорья.

Руководитель проекта «Школа художников» Марина Николаева рассказала гостям о проекте, о его преподавателях – руководителях мастер-классов и пленэров.

Своими впечатлениями от участия в проекте с собравшимися поделились преподаватель колледжа, художник-график, член московского союза художников Константин Зинин и студентка 2 курса специальности «Дизайн» Ангелина Котова.

Ведущие церемонии открытия - Али Кучуков и Ленонид Григорьев – провели интерактив с юными участниками, предложив им разгадать загадки на художественную тематику.

что «Школа художников» была организована в рамках проекта «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») программы комплексного развития молодёжной политики Псковской области в целях поддержки и творческого развития талантливой молодежи региона. С участниками «Школы художников» работали ведущие российские мастера.