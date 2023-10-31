Культура

События 1612 года вспомнили в псковской библиотеке в преддверии 4 ноября

Круглый стол «В единстве народа – сила страны», посвященный Дню народного единства, прошел в модельной библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие представители управления Росгвардии по Псковской области, работники библиотеки, преподаватели и первокурсники Псковского политехнического колледжа.

Участники встречи обсудили вопросы истории возникновения праздника, события 1612 года – освобождение Москвы от польских интервентов. Значительная часть мероприятия была посвящена роли Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в тех исторических событиях.

«В ходе обсуждения, собравшиеся пришли к выводу, что День народного единства – не искусственно введенный праздник, а самобытный, имеющий свою историю и традиции», - отметили в ведомстве.

Организаторы круглого стола уверены, что подобные мероприятия имеют для всех участников большую ценность. Участие в них помогает не только узнавать новые подробности событий прошлого, но также дает участникам возможность аргументированно высказать свою точку зрения, уточнить для себя важные факты, добавили в Росгвардии.