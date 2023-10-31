Культура

Деревце, выращенное из жёлудя старого «Ганнибалова дуба», высадили в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», на Поэтической (Праздничной) поляне вчера, 2 ноября, были высажены два дубовых деревца, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

«Один из дубков был преподнесен в дар музею потомками Вениамина Петровича Ганнибала, семьёй Коротовых, в память о предке, — сообщила главный хранитель музейных лесов и парков «Михайловского» Галина Пиврик. — Выращено деревце из жёлудя старого ганнибалова дуба, произраставшего в имении Абрама Петровича Ганнибала на мызе Суйда».

Другое дерево, по словам Галины Пиврик, станет живым символом Пушкинских праздников поэзии. Саженец взят из окрестностей Михайловского — из земли, так сердечно воспетой великим поэтом в XIX столетии, и в прошлом, ХХ веке ставшей родиной главного пушкинского праздника страны.

Напомним, что в Пушкинском заповеднике есть несколько возрастных дубов, которые пользуются всеобщим вниманием, вызывают неподдельный интерес не только туристов и представителей прессы, но и специалистов биологов, исследователей. Одно из этих деревьев — дуб в усадьбе поэта, по цепи на котором, по легенде, и ходил кот учёный. Другой — патриарх тригорского парка, тот самый видевший Пушкина «дуб уединенный», которому, по разным версиям, до 450 лет. Так, в своей новелле «Дуб заветный на Ворониче» («У лукоморья. Рассказы хранителя Пушкинского заповедника») легендарный хранитель «Пушкинского уголка», первый послевоенный директор музея-заповедника С.С. Гейченко, ссылается на известного учёного, ботаника-лесовода Карла Хунтера, который «лет двадцать назад» приезжал в музей и с помощью нового на то время прибора пытался определить возраст дерева. «Условная датировка Хунтера — 400 лет!» — пишет Гейченко.