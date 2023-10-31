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Культура

Светлану Мельникову наградили почетным знаком фонда «Русский мир»

03.11.2023 16:17|ПсковКомментариев: 0

Генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову наградили почетным знаком фонда «Русский мир». Фонд «Русский мир» провел XV Ассамблею Русского мира 3 ноября в Москве, по установившейся традиции, накануне Дня народного единства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Цель этого международного форума – обсудить проблемы сохранения ценностей, идеалов, базовых принципов Русского мира, продвижения русского языка и приумножения культурно-исторического наследия в условиях меняющегося мира. Главная тема – «Миссия русского слова в многополярном мире».

На торжественном открытии Ассамблеи генерального директора Псковского музея-заповедника Светлану Мельникову по решению правления фонда «Русский мир» наградили почетным знаком за активную работу по продвижению русского языка и развитие гуманитарного сотрудничества. Награду вручил председатель правления фонда «Русский мир», первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Вячеслав Никонов.

Светлану Мельникову отметили как исследователя наследия русского зарубежья и активного участника проектов и программ фонда на протяжении многих лет. Вячеслав Никонов подчеркнул, что все, кто награжден сегодня дипломами и почетными грамотами, внесли огромный вклад в развитие Фонда и русского языка.

 

Отметим, что в рамках Ассамблеи уже прошел премьерный показ документальных телевизионных фильмов «Георгий Романов. Грузинский дневник» и «Диалог», созданных при поддержке фонда «Русский мир». Также участников ждут пленарное заседание «Миссия русского слова в многополярном мире» и ряд круглых столов по проблематике русского языка и культуры. У всех людей, разделяющих идеалы и ценности Русского мира, есть возможность наблюдать за работой Ассамблеи в режиме онлайн.

Пресс-портрет
Мельникова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Псковского музея-заповедника
Теги: #Псковский музей-заповедник #награждение
Источник: Псковская Лента Новостей
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