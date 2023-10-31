Культура

Детский фестиваль «Кукарача» состоится Псковской области в седьмой раз

В рамках Рождественского фестиваля начался приём заявок на фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». В этом году он пройдёт уже в седьмой раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Основной идеей является сплочение, объединение талантливой молодёжи, которая оказалась в трудной жизненной ситуации, вокруг деятельности в рамках различных видов искусств. Фестиваль проводится в преддверии новогодних праздников, что позволит детям почувствовать себя причастными к сказке, оказаться в самом центре событий и быть её главными героями», - рассказали в молодежном центре.

Помимо образовательной программы (серия мастер-классов), в рамках фестиваля традиционно проходит конкурс среди воспитанников детских домов в возрасте от 5 до 18 лет по шести направлениям: вокал, хореография, художественное слово, живопись, фотоискусство и рукоделие. В центре отметили, что все творческие номера и творческие работы должны соответствовать тематике – «Рождественское чудо».

Все творческие работы принимаются до 24 ноября через онлайн-форму. Объявление победителей состоится в начале декабря.

Организатором конкурса является Псковский областной центр народного творчества при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают Псковский молодёжный центр и Псковский городской молодёжный центр при администрации города Пскова.

С более подробной информацией можно ознакомиться в положении.