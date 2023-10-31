Культура

Творческие мастерские и выставки организовали в Пскове в «Ночь искусств». ФОТО

Творческие мастерские и уникальные выставки распахнули свои двери для семей с детьми на территории комплекса «Палаты у Сокольей башни» Псковского музея-заповедника в рамках акции «Ночь искусств», которая наступила по всей стране 4 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Под руководством музейных мастеров гости написали письма пером и чернилами, узнали о традициях и особенностях национальных русских орнаментов и создали расписной сувенир.

Также участники сходили в гости в избу к потомственной сказочнице и послушали отрывок из традиционной сказки на «псковском» языке.

Для тех, кто постарше, сотрудники музея подготовили две необычные мини-экскурсии, посвященные кузнечному творчеству известного псковского реставратора, художника и кузнеца В. П. Смирнова, а также традициям русского гостеприимства и кулинарии.

Напомним, «Ночь искусств» можно провести и в филиалах Псковского музея-заповедника.