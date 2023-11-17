Культура

Картину художницы из Пскова представили на выставке «Россия»

Картину художницы из Пскова представили на выставке «Россия» на ВДНХ. Арт-кластер «Таврида» (проект Росмолодёжи) совместно с ГК «Росатом» и фондом «АТОМ» презентовал художественный проект «АТОМ арт», сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

Фото: организаторы выставки

Работы молодых художников со всей страны отражают размышления на тему союза науки и искусства. Экспозицию, состоящую из 12 картин, можно увидеть в недавно открывшемся павильоне «АТОМ». Среди представленных работ — «Переплетение света и тьмы» Надежды Тузовой из Пскова.

«Я считаю, что художники и ученые — люди особого склада ума. Они рождены, чтобы создавать что-то новое. Это созидающее начало связывает искусство с наукой и дает понять, что так называемые "физики" и "лирики" отличаются не настолько сильно, как принято считать. Люди искусства с давних времен вдохновлялись явлениями окружающего мира, трактовали их по-своему, использовали в творчестве аллегории. Сегодня благодаря труду ученых это вышло на новый уровень. Теперь у художника куда больше информации о различных феноменах, и, обладая этими данными, мы можем искать параллели между устройством целой Вселенной и внутренним миром отдельного человека, видеть красоту в каждом атоме», — говорит Надежда Тузова.

Экспозиция будет доступна до 12 апреля 2024 года в павильоне «АТОМ» на ВДНХ. Осмотреть ее можно со вторника по пятницу с 10:00 до 21:00, а по выходным с 10:00 до 22:00. Понедельник — технический день. Вход в павильон прекращается по будням за один час до окончания работы, по выходным — за полтора часа.