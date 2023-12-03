Культура

Выставка новогодних игрушек открылась во Дворе Постникова в Пскове

В Псковском музее-заповеднике начала работу выставка новогодних игрушек и елочных украшений «До Нового года – не трогать!», гости которой смогут познакомиться с традициями подготовки и празднования Нового года в Советском Союзе, увидеть множество необычных елочных украшений и узнать, как история большой страны отражалась в новогодней игрушке. Выставка работает во Дворе Постникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Время летит так быстро, что вещи, которые казались нам обыденными в детстве, сегодня уже становятся достаточно далеким прошлым. Все меньше становится игрушек и украшений, сделанных своими руками, постепенно все упрощается. Как говорится, уходит душа. А на нашей выставке можно увидеть старинные игрушки, открытки 60-70-х годов, постоять около старого, чудом сохранившегося дивана, подержать в руках мишку, который прошел через несколько поколений детей. Все вы сможете увидеть, почувствовать и прожить здесь, в музее», – поделилась генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Пространство выставки построено с учетом тематики игрушек, которые выпускались в различные периоды советской истории, а также материалов их изготовления. Одним из самых распространенных и недорогих материалов для изготовления советских елочных игрушек 1930-1950-х годов была вата. Основой выступал проволочный каркас, вокруг которого крепилась вата. Лица делали из воска, папье-маше или мастики. После росписи их покрывали клейстером. Костюмы тоже мастерили из ваты или бумаги, раскрашенной в разные цвета. Готовые игрушки посыпали «снегом» из мелкого стекляруса и закрепляли его специальным составом.

«Выставка во многом стала возможна благодаря тому, что в прошлом году состоялась акция дарения елочных игрушек музею. В процессе подготовки к Новому году музейщики обратились к псковичам с просьбой откликнуться и принести все, что связано с новогодней тематикой: старые игрушки, маски, открытки, какие-то детали интерьера. Сегодня все это вы можете увидеть в пространстве нашей выставки», – отметила куратор выставки, ведущий специалист сектора «Двор Постникова и Варлаамовский угол» Софья Голубева.

Елочные игрушки того времени позволят увидеть образы сказочных персонажей, встречаемых на страницах всеми любимых книг, открыть для себя необычные серии от «бытовых» игрушек до краснощеких ребятишек, гуляющих зимой, а также познакомят с представителями народов большой советской страны. А в оригинально оформленной фотозоне вы сможете сделать атмосферные снимки, ведь красивые новогодние фотографии должны быть в каждом семейном альбоме.

Выставка будет работать во Дворе Постникова (улица Олега Кошевого, 2) до 28 января 2024 года.