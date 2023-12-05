Культура

Вечер «Утихли голоса вагантов» памяти Игоря Исаева состоится в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова 10 декабря приглашает на воскресный вечер «Утихли голоса вагантов» памяти члена Союза писателей России, поэта, прозаика, филолога, редактора альманаха «Скобари», члена оргкомитета фестиваля «Словенское поле» Игоря Исаева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

Вечер посвящен 50-летию со дня рождения автора и пройдет в пространстве проекта «Они ушли, они остались», начало в 15.00.

«В это вечер друзья, знакомые, близкие поэта поделятся своими воспоминаниями и документами из личных архивов. В память о талантливом поэте и просто друге в библиотеке соберутся те, кто был знаком с Игорем в разное время и при разных обстоятельствах», - анонсировали мероприятие в библиотеке.

Игорь Исаев, или как он писал «Исаевъ» родился в Пскове 13 декабря 1973 года. Окончил факультет русского языка и литературы Псковского государственного педагогического института имени Кирова, работал учителем в школе, обозревателем газеты, корреспондентом журнала, редактором псковского литературного альманаха «Скобари», в последние годы преподавал в «Центре развития творчества детей и молодежи».

Игорь Исаев - автор четырех поэтических книг: «Время кризиса, или люди на подоконниках» (1997), Поколение пустоты» (1999), «Глоток Солнца» (2003) и «Ветка и ветер» (2018), дипломант фестиваля «Литературные встречи "Каблуковская радуга"» в номинации «Поэзия» (село Каблуково, Тверская область), дипломант международного литературного конкурса «Журнальный вариант» (Симферополь), дипломант конкурса в номинации «Малая проза».

«Друзья и знакомые поэта вспоминают: "Игорь был человеком веселого ума, ироничным и самоироничным". "Когда я прихожу к своим друзьям и вижу, что мои книги лежат у них в туалете, то понимаю: меня читают", – оптимистично заявлял поэт при встречах с читателями. Когда его спрашивали: "Что такое поэзия?", он спокойно отвечал: "Способ самоубийства". Игорь слишком любил свой образ жизни, жил ярко, ушел рано», - добавили в библиотеке.