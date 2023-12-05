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Культура

Военному реквиему посвятили классный час в псковском колледже искусств

06.12.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

О реквиеме и панихиде, традиции и современности в музыкальной культуре говорили в Псковском областном колледже искусств имени Н.А. Римского-Корсакова на классном часе «Разговора о важном». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ссуза. 

Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

В качестве спикеров выступи авторы «Русского военного реквиема»: петербургский композитор Илья Кузнецов, поэтесса и журналист Наталия Курчатова.

Гости рассказали о том, что в русской культуре на всём протяжении её существования от древней Руси до современности существует традиция воспевания, то есть хранения и передачи коллективной народной памяти о павших воинах через пение. В текстах заупокойных песнопений поминаются воины, «на поле брани за Веру и Отечество жизни свои положившие». Их подвиг не умирает, но живёт в памяти благодарных соотечественников.

Идея создания «Русского военного реквиема» возникла в 2020 году, в двадцатую годовщину героической гибели 6-й роты Псковской дивизии ВДВ в Аргунском ущелье.

Оратория создана на пересечении жанров и техник современного и академического искусства, традиций русской духовной музыки и воинской поэзии. Напомним, что концерт «Русский военный реквием» памяти 6-й роты состоится 8 декабря в 18:00. В концерте примут участие Хор духовенства (Санкт-Петербург) и Кронверк-брасс. Концерт состоится в рамках реализации проекта «Престол победы. Воспевание героических страниц Отечества, как фундамент исторической памяти».

Адрес концертного зала колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2

Теги: #псков #лекция #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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