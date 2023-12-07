Культура

Философия нахала

На днях антимонопольная служба сообщила о включении в реестр недобросовестных поставщиков компании, выигравшей аукцион по монтажу системы отопления в бежаницкой музейной усадьбе Философовых. На подписание контракта победитель не явился. То же самое компания провернула еще в нескольких регионах. В чем может быть причина странного поведения подрядчика и как согревают наследие царской России без обещанной котельной, у которой изначально не было шансов заработать этой зимой, разбиралась обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

Черная метка

Контракт на «выполнение работ по установке котельного оборудования и системы отопления» в Бежаницком историко-культурном центре Философовых фирма «Авангард» выиграла по результатам электронного аукциона. Предложили цену ниже, чем два конкурента.

«Мы этих нахалов раньше в глаза не видели, - говорит глава Бежаницкого района Сергей Михеев. - Только во время аукциона смотрим, сто тысяч вниз, сто тысяч вниз, сто тысяч вниз».

С начальной цены в 2 956 043 рублей сторговались до 2 453 515 рублей. Однако районным властям радоваться полумиллионной экономии было рано. Розыгрыш состоялся 10 ноября, до 21 числа победитель аукциона должен был подписать бумаги. Однако никто так и не объявился.

«Нам поступили документы от заказчика, - рассказывает о дальнейшем развитии событий Наталья Юркина, начальник отдела госзакупок Псковского УФАС. - Если победитель не подписывает договор, случай рассматривает специальная комиссия. Контракт он в любом случае теряет. Но бывает, что вины в уклонении от подписания не усматривается, например, такое произошло по техническим причинам».

Однако не в этом случае. Что помешало «Авангарду» подписать выигранный контракт, вероятно, никто и никогда не узнает. Победитель аукциона на разбирательство не явился, позицию свою не заявил. Так что был включен в реестр недобросовестных поставщиков. Это значит, что в течение двух лет компания не сможет быть участником системы госзакупок. Складывается впечатление, что не очень-то и хотела. «Черная метка» от псковичей - не первая. До заседания местной комиссии ту же фирму включили в реестр еще два региона. Процесс продолжился и после вынесения решения в Пскове. В настоящий момент с разницей в несколько дней приняты решения, аналогичные псковскому, в Мурманске и в Забайкалье, на Алтае и на Сахалине, дважды в Москве. Почти во всех случаях причиной послужило уклонение от подписания контракта, только в одном - отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке. То есть договор был подписан, но дальше этого дело не зашло.

На первый взгляд, кажется, что выигрывать контракт и не являться на его подписание - абсурд. Но это только на первый взгляд. Фирма «Авангард» создана незадолго до своей бессмысленной победной серии, регистрация состоялась 29 сентября. Юридический адрес указан на улице Тверской в Москве, однако в открытых базах данных горит предупреждение, что действительности он не соответствует.

«Бывают такие фирмы, - полагает Сергей Михеев, - которые выходят на торги, чтобы сбивать цену и что-то получать от реальных участников за отход в сторону. Мы не можем на это повлиять».

Очевидно, на усадьбе Философовых, как в некоторых других случаях по стране, схема не сработала. Ее существование - забота правоохранительных органов. Жителям Псковской области куда интереснее, что там с отоплением в музее?

К пустой трубе

Историко-культурный центр Философовых расположен в усадьбе, принадлежавшей старинному дворянскому роду. Экспозиция рассказывает о семье бывших владельцев. Один из них послужил для Пушкина прототипом Троекурова, а для Достоевского - Карамазова. Выходцем из этой семьи был Дмитрий Философов, министр торговли и промышленности при последнем императоре. У Философовых гостили поэты Гиппиус и Мережковский. Семья сильно повлияла на развитие Бежаниц на излете царской России. Здание, в котором расположен музей, является объектом культурного наследия регионального значения.

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Так что с теплом в музее? Отказавшийся от своего выигрыша победитель аукциона должен был проложить теплотрассу, установить в котельной котлы и устроить систему отопления: «горизонтальную, двухтрубную, поэтажную с попутным движением теплоносителя в соответствии с рабочим проектом и локальной сметой». Не померзло ли наследие?

Ответ однозначный - нет. В барском доме продолжают по старинке топить печи. Их 10 штук на два этажа. Каждую зиму музей нанимает истопника.

«С пяти утра у него начинается рабочий день, - рассказывает директор историко-культурного центра Светлана Никитина. - Когда к девяти часам четыре сотрудника выходят на рабочие места, к этому моменту печки протоплены, в музее тепло».

Летом для печей запасали дрова, по возу на каждую. Один прицеп стоит 8 тысяч рублей. Да еще нанимали местных подхалтурить на расколке дров и укладке. Часть сложили в «костер» во дворе, что поместились - в дровяник. В этом году его объемы значительного уменьшились. Половину помещения отдали под будущую котельную. Монтировать оборудование теперь будет предприниматель из Пскова, занявший в ходе аукциона второе место. Договор с ним благополучно подписан, работы начались.

«Люди, вроде бы, вменяемые», - как их осторожно характеризует Сергей Михеев.

На время работ музей продолжает принимать экскурсантов.

«Мы рабочим не мешаем, а они нам, - объясняет Светлана Никитина. - Мы с ними обговариваем время экскурсий, они тогда работают в других помещениях, в подвале, стараются приходить в залы в вечернее врем и в выходные».

Вопрос с переустройством системы отопления встал после того, как музей получил по нацпроекту «Культура» оборудования на 5 млн рублей, в том числе, современные витрины и электронику для внедрения актуальных форматов работы. Одной ногой музей вступил в XXI век, но другой застрял во временах бывших хозяев.

«Нам область и Москва поставили условие: ребята, при печном отоплении температура скачет, то плюс 5, то плюс 25. Для музея такие перепады нехороши. Зачем эта игра на экспонатах? Поэтому мы ввязались, - честно сообщает Сергей Михеев. - Часть денег выделила область, на просьбу из Бежаниц откликнулся губернатор Михаил Ведерников, дал соответствующее поручение».

Помимо 2,5 млн, что будут выплачены за текущие работы, больше миллиона уже истрачено за протягивание газовой трубы, строительство котельной, проект, закупку оборудования.

«Вменяемых людей», подписавших контракт, районные власти настраивают на соблюдение первоначальных сроков, то есть собираются успеть до конца года.

«Просим их и всячески содействуем в решении любых оргвопросов», - заявляет Сергей Михеев.

Однако после завершения работ музей не станет переходить на новую систему отопления - газа в трубе еще нет. Микрорайон, где стоит усадьба Философовых, попал под программу догазафикации.

«Как нам обещают, об этом писали в районной газете, нашу ветку запустят в марте следующего года. Мы надеемся, что хотя бы к новому отопительному сезону подключат, - директор музея аккуратна в прогнозах.. - У нас не отапливается подвал, с новой системой в подвале будет тепло, что положительно повлияет на сохранность здания».

Решено не ломать печки первые несколько лет. Для подстраховки. Мало ли что.

Юлия Магера