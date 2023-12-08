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Культура

Ансамбль русской песни «Очелье» выступил перед псковичами с нарушением зрения

11.12.2023 09:28|ПсковКомментариев: 0

Ансамбль русской народной песни «Очелье» Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и юная вокалистка Саша Сипкина выступили в концерте «Возьмёмся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке!» к Международному дню инвалидов в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже. 

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Концерт прошёл в рамках ежегодного всероссийского фестиваля «Эстафета доброты» и адресован псковичам с нарушениями зрения. В колледже отметили, что лейтмотивом встречи стали строки известной песни Булата Окуджавы «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке!».

На концерте также выступила учащаяся отделения «Эстрадное пение» детской музыкальной школы при колледже искусств Александра Сипкина (преподаватели Екатерина Горобец и Анастасия Егорова).

Специальными участниками программы стал победитель и лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов ансамбль народной песни «Очелье» (руководитель – заслуженный работник культуры РФ Вера Кагазежева, концертмейстер – Денис Разумов).

По словам организаторов, зажигательные и харизматичные молодые вокалисты очень понравились зрителям, которые долго не отпускали артистов, добавили в колледже. 

Теги: #концерт #инвалиды
Источник: Псковская Лента Новостей
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