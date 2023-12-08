Культура

Фрески Анастасиевской часовни в Пскове могут исчезнуть навсегда - эксперт

Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха обратился к начальнику Главгосэкспертизы России Игорю Манылову с просьбой ускорить проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту культурного наследия федерального значения «Анастасиевская часовня с росписями» в Пскове. Об этом рассказал президент благотворительного фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин. Ранее он направил в ведомство письмо с аналогичной просьбой.

Руководитель благотворительной организации выражает крайнюю обеспокоенность состоянием памятника и опасается, что уникальные фрески, созданные по эскизам известного художника Николая Рериха, могут быть безвозвратно утрачены. Работы по их сохранению должны проводиться после заключения Главгосэкспертизы, которая должна оценить проектную документацию. По его мнению, затягивание этого процесса влечет угрозу уничтожения росписей, пишет «МК в Пскове».

Благотворительный фонд имени Елены Рерих занимается вопросами сохранения Анастасиевской часовни уже несколько лет. Их главная цель – добиться проведения работ по сохранению памятника и фресок внутри часовни. Смотрите также Проект по переносу Анастасиевской часовни в Пскове проходит госстройэкспертизу

Для привлечения внимания к бедственному состоянию памятника представители съезда Рериховских организаций в 2020 году были вынуждены опубликовать Открытое письмо к министру культуры с просьбой выделить средства. Также благотворительный фонд имени Елены Рерих объявил сбор средств для проведения работ по поддержанию удовлетворительного состояния часовни. В сборе приняли участие тысячи псковичей, а также известные представители культуры, государственные и общественные деятели.

Павел Журавихин отметил, что в 2020 году за счет собранных средств удалось разработать проектно-сметную документацию на реставрацию живописи Анастасиевской часовни, а в 2021 году - провести противоаварийное укрепление росписей, очистить их от полувековой грязи и копоти. Чтобы красочный слой уберечь от осыпания, реставраторы Межобластного научно-реставрационного художественного управления провели полную профилактическую заклейку фресок.

С 2022 года работы приостановили в связи необходимостью переноса часовни от Ольгинского моста. Документацию на перенос памятника согласовали в Министерстве культуры РФ.

«Последним шагом перед долгожданной реализацией проекта является его экспертиза в ФАУ «Главгосэкспертиза». В ожидании производственных работ росписи часовни уже два года находятся под заклейкой. Это вызывает у общественности и специалистов глубокую тревогу за их сохранность. По заключению реставраторов АО МНРХУ, длительное нахождение живописи под профилактической заклейкой, увеличивает вероятность появления биопоражений - необратимых изменений красочного слоя, вплоть до утрат», - говорится в письме президента благотворительного фонда имени Елены Рерих Павла Журавихина.

Ответ Межобластного научно-реставрационного художественного управления президенту благотворительного фонда имени Елены Рерих Павлу Журавихину о состоянии фресок

Поэтому, заключил руководитель Фонда, необходимо как можно скорее провести реставрационные работы. Он также напомнил, что в 2024 году в России будут отмечать 150-летие со дня рождения художника Николая Рериха.

«Реставрация часовни стала бы лучшим проявлением уважения к памяти выдающегося представителя нашего народа», - уверен Павел Журавихин.