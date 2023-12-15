Культура

Винтажные елочные игрушки разыграют на открытии авторской выставки в Пскове

Центральная городская библиотека Пскова 22 декабря в 17.00 приглашает на открытие выставки авторской елочной игрушки Виктории Алексеевой «Дед Мороз и все-все-все». На открытии пройдет лотерея, и обладатели счастливых трех билетов получат в подарок винтажную игрушку от мастера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

«Виктория Алексеева, участник объединения "Псковский кукольный дом", полагает, что тенденция праздновать Новый год в манере прошлых лет сейчас нарастает, поэтому ее игрушки - Деды Морозы, снеговики, лесные сказочные персонажи, румяные малютки, увлеченные зимними забавами и новогодними праздниками - выполнены в винтажной манере. Примета детства мам и бабушек, ее куклы-игрушки из ваты – легкие, мягкие, будто теплые на ощупь. Однако ватная игрушка – не самое простое занятие. Это та же лепка, только с более сложным, чем пластилин, материалом», - рассказали в библиотеке.

Некоторыми секретами своего мастерства Виктория Алексеева поделится с теми, кто любит рукоделие, а также расскажет о реставрации коллекционных игрушек прошлых лет.

Выставка будет работать до 19 января.