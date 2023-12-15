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«Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова

19.12.2023 15:37|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию авторской программы Александра Донецкого «Изборские истории», которая выходит на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM). «Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

 

Темы второго выпуска:

«Остаёмся зимовать». Особенности национальной зимы в Изборске.
«За Землю Русскую!» Как выглядели русские воины восемь веков назад?
«От отца к сыну, от художника к мастеру!» Резьба по дереву из подмосковного Абрамцево на выставке в Изборске.

В этом году нам, жителям северо-запада России, крупно повезло: настоящая русская зима, какой мы ее знаем по преданиям и праздничным картинкам, с обильными снегопадами, метелями и морозами, началась уже в конце осени. А декабрь подтвердил: начало зимы – это обновление мира, явление природной красоты севера. Такой ослепительно снежной зимы именно в декабре в наших широтах давно не бывало, и люди, выходя на улицу, радостно фотографировали деревья в снегу, спешили запечатлеть зимнюю сказку.

Что уж говорить о зиме в Изборске? О знаменитых изборских далях? Какие великолепные снежные виды открываются с крепостных башен! В Пскове (да и нигде больше) таких не увидишь.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Но что удивительно: зима в Изборске колдует не только в окружающем ландшафте, но и в выставочном зале: 8 декабря в музее-заповеднике «Изборск» открылась очередная художественная и этнографическая выставка, которая так и называется – «Русская зима». Это – пятый межмузейный проект в новом зале, объединивший экспонаты из собраний трех музеев России – музея-заповедника «Изборск», историко-художественного и литературного музея-заповедника «Абрамцево» и Мурманского областного краеведческого музея, а также живописные полотна на темы зимы 33 современных художников Москвы и Санкт-Петербурга из фонда Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина и из частных коллекций. Всего в зале представлены 84 картины и 4 скульптуры.

В чем идея выставки «Русская зима»? Вроде как мы всё о своей зиме знаем? Всё, да не всё. А на самом деле, оказывается, и не так много. Городской житель ограничен штампами современного стандартизированного быта: дом – работа, и так по кругу, за околицу выбраться некогда. А ведь зима – это наша судьба, ее невозможно отменить. Русская зима – явление многогранное и во многом исключительное, определившее национальный характер, историю страны, культуру и быт народа. Всем нам, жителям средней полосы России и русского севера, сам космос подарил такой удивительный период жизни, как зимние месяцы.

Укрыв землю снегами, зима предстает в разных обличиях, непредсказуемых, как прелестная капризная женщина, меняющая гнев на милость – колкую холодную метель на ослепительно солнечные дни. А бывает и бескрайний и опасный гололед, и ледяной дождь, и зимняя слякоть – долгой русской зимой случается и такое! И вот в живописи современных художников, в предметах народного творчества, в бытовой утвари и в традиционной одежде, в произведениях декоративно-прикладного искусства, представленных на выставке, образы зимы предстают совершенно по-новому, в необычных подробностях, в непривычном свете.

 

Я уверен, что каждый человек откроет для себя на выставке что-то своё: кого-то из зрителей больше привлечет современная академическая живопись, жанровые сценки, изображенные на картинах, зимние пейзажи, мастерски написанный снег во всех своих оттенках белого, а кого-то – авторские вязаные женские платья, которые даже не платья, а настоящие произведения искусства, или – инсталляция с северным оленем и нартами, предметы одежды и быта поморов и саамов, то есть возможность из Изборска переместиться на крайний север – на Кольский полуостров и в Мурманск, в волшебную страну Лапландию, откуда уже спешит к нам на летящих санях Дед Мороз с новогодними подарками.

И я продолжаю – рассказом двух замечательных выставках, которые недавно открылись в музее-заповеднике «Изборск». Первая – в усадьбе купца Анисимова ­– называется «За Землю Русскую!» и рассказывает посетителям об истории древнего города Изборск, о развитии раннесредневекового центра и его ратных подвигах. Город-воин, «каменный щит обороны» Псковской земли, Изборск относился к числу самых важных фортификаций, которые в средние века служили символами русского присутствия в Восточной Прибалтике.

 

Пограничное положение древнего города неоднократно делало его местом сбора русских военных дружин. В экспозиции представлены реконструкции боевых доспехов и убранства русских и западноевропейских воинов XIII-XV веков. Образцы реконструкции средневековых доспехов уникальны. Они воссозданы по археологическим находкам, музейным экспонатам, а также по различным историческим изобразительным источникам – средневековым миниатюрам, иконам, иллюстрациям летописей. Эксклюзивную часть выставки представляет археологическое собрание музея-заповедника.

Другая часть выставки «За Землю Русскую!» – изобразительная – представляет работы известного русского художника-баталиста Евгения Емельянова, работающего в жанре исторической живописи. В 1997 году художник окончил Чебоксарское художественное училище, в 2001 году – Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. С 2005 года Евгений Емельянов работает главным художником в отделе управления Санкт-Петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны России.

Евгений Емельянов – постоянный участник городских и всероссийских выставочных проектов, автор персональных выставок в Санкт-Петербурге, Пскове, Кронштадте, Чебоксарах и других городах России; занимаясь исторической реконструкцией и рукопашным боем с холодным оружием, Евгений Емельянов полностью погружается в тот или иной период военной истории России; так, создавая диораму «Битва на Чудском озере», которой он посвятил несколько лет творческой жизни, художник в подробностях изучил бытовые и военные реалии XIII века, консультировался со знаменитым археологом, специалистом по раннему средневековью, доктором исторических наук, профессором Анатолием Николаевичем Кирпичниковым.

 

Что можно сказать о живописи Евгения Емельянова? Разумеется, он – мастер, все каноны высокого академизма соблюдены. Отточенный рисунок, выверенная живопись. Его художественная концепция – преображение страшного дела войны. На картинах есть поверженные, но нет крови, воины не унижены болью и страданиями. Настоящий бой – это мясорубка и потоки крови. Отрубленные руки и ноги, проломленные черепа. У Емельянова битва – почти праздник, парад, который внушает не ужас, а гордость и уважение. Это – своего рода романтизация, героизация средневековой войны.

Картины – светлые, даже как бы сияющие. Подвиг предков овеян славой. За восемь столетий события, будь то стычка или целая битва, будто очистились от физиологических подробностей. При этом историческая точность – костюм, снаряжение, оружие, повторюсь, – строго соблюдена, но изображение хода битвы довольно условно. Художник-баталист обязан знать эпоху, которую изображает, до мельчайших деталей. То есть батализм Евгения Емельянова – это тоже такая художественная реконструкция.

Характеризуя творческий метод Евгения Емельянова, искусствоведы выделяют два типа изображения: в первом главное внимание живописца сконцентрировано на внешнем эффекте батальной сцены, на тщательной проработке и исторической достоверности доспехов и костюмов, на антураже и динамике изображаемого действия, тогда как второй подчинен стремлению передать через выразительные образы какую-то важную для зрителя мысль, глубокую патриотическую идею, показать на полотне отдельного человека, его внутренний мир, думы и чаяния.

«Мне всегда интереснее попытаться воспроизвести образ, пытаться прочувствовать человека в картине. Живого человека, который так же, как мы все, переживал, страдал, любил и в конкретный исторический момент как-то себя проявил», – определил свою главную художественную задачу Евгений Емельянов в одном из интервью. Мастер стремится создавать такие монументальные произведения, в которых передается не только движение «человеческой массы», но оживают конкретные люди, яркие и самобытные личности, одни из которых нападают, а другие – защищают от врага свою Родную землю.

Батальные картины – это своего рода «фотографии», которых в древности не существовало, и вот современный художник-академист как бы пересоздает минувшее, реконструирует его в идеальных композициях. Перед нами возникает образ прошлого. Он мог быть иным, но в данном случае мы видим его глазами и сердцем Евгения Емельянова. Кому-то этот пристальный взгляд будет близок, у кого-то, возможно, вызовет вопросы, но равнодушных зрителей точно не будет.

И третья выставка, о которой я хочу сегодня немного рассказать, открыта в усадьбе купца Шведова и называется «От отца к сыну, от художника к мастеру!». Выставка названа так потому, что посвящена Году педагога и наставника и памяти мастеров, оказавших влияние на развитие местных художественных промыслов в России. Это совместный выставочный проект двух музеев: музея-заповедника «Абрамцево» Московской области и музея-заповедника «Изборск». Сразу оговорюсь, что выставка будет особенно интересна тем, кто занимается художественной резьбой по дереву.

На выставке представлены произведения декоративно-прикладного искусства из собрания музея-заповедника «Абрамцево», созданные как именитыми мастерами-художниками, так и безымянными ремесленниками. Представленные на выставке экспонаты охватывают период с конца XIX века до начала XXI века, то есть примерно 150 лет. Посетителей встречают неброские предметы крестьянского быта: ковши, вальки, рубели, прялки, оформленные в антикварные золочёные рамы, что придаёт вещам значимость, перемещает их на один уровень с профессиональным «высоким» искусством.

Тут необходимо сообщить следующее: в конце XIX века Елизавета Григорьевна Мамонтова, жена известного мецената Саввы Ивановича Мамонтова, и художница Елена Дмитриевна Поленова (сестра знаменитого русского художника Василия Паленова) открыли в Абрамцеве столярную мастерскую, в которой стали изготавливаться разнообразные деревянные вещи, в том числе и небольшие шкафчики-аптечки, быстро завоевавшие популярность у публики, в которых художница деликатно сочетала народные традиции с художественными приёмами. Эти шкафчики представлены на выставке. Но не только шкафчики, а и другие предметы – шкатулки, посуда. Так благотворительный проект семьи Мамонтовых по обучению детей художественным ремёслам изменил жизнь местного населения, а Абрамцево со временем стало знаменитым музеем, – с замечательными экспонатами из которого и имеют возможность теперь познакомиться посетители музея-заповедника «Изборск».

 

И я завершаю. Совсем немного времени остается до новогодних праздников и зимних каникул, которые музей-заповедник предлагает провести в Изборске. В социальных сетях и на сайте музея уже опубликована афиша праздничных мероприятий. Каждый день что-нибудь да происходит и будет происходить. А главное, стоит Изборск! Заповедник приглашает приехать именно зимой. Ведь зима – особое время года, сезон природных метаморфоз и погодных изменений, когда вода обращается в снег и лед, а суровые холода и ненастья вдруг сменяются радостной оттепелью. Зима наполнена тайной и чудом: неслучайно с зимней порой связано так много народных обычаев и примет; именно зимой мы ждём, когда взойдет Рождественская звезда, и наступят наши любимые праздники – Новый год и Рождество Христово!

Александр Донецкий

Теги: #Изборск #зима #музей
Источник: Псковская Лента Новостей
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