Культура

Национальную премию в области музейного дела впервые учредят в России

Министерство культуры Российской Федерации учредило первую в России национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Генеральный директор Псковского музей-заповедника Светлана Мельникова приняла участие в стратегической сессии проекта «Музейные маршруты России», которая состоялась в Москве 18 декабря. Собравшихся приветствовала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. В ходе встречи руководители ключевых учреждений культуры страны рассказали об итогах деятельности в уходящем году и поделились планами на будущее.

Выступая с приветственным словом, министр культуры рассказала, что министерство учредило первую в России национальную премию в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Награда станет ежегодной, а ее вручение – традицией чествования кропотливого труда музейщиков.

«Директора и хранители, реставраторы и экскурсоводы – каждый представитель музейной отрасли вносит неоценимый вклад в сохранение культурного наследия России. И мы хотим отметить значимость этого труда. Будем ждать заявок от соискателей из всех музеев страны – от небольших краеведческих до наших федеральных гигантов, – подчеркнула Ольга Любимова.

Также министр объявила, что с 2024 года после четырехлетнего перерыва министерство возобновляет одно из старейших мероприятий – международный фестиваль «Интермузей». Долгожданное событие для всей музейной отрасли пройдет в мае в Москве в новом современном формате. Именно на этой площадке объявят имена первых лауреатов национальной премии имени Д. С. Лихачева.

Далее руководители учреждений культуры рассказали об успешных мероприятиях, которые прошли в уходящем году, а также рассказали о планах на 2024 год. Эксперты обсудили реализацию проекта «Пушкинская карта», экосистему цифровых сервисов RUSSPASS, празднование 1000-летия Суздаля, проекты Государственного музея А. С. Пушкина к 225-летию великого русского поэта, digital в культуре и многое другое.

В музее напомнили, что «Музейные маршруты России» – ведущий проект министерства культуры в области музейного дела. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества нашей страны. Проект призван привлечь внимание широкой аудитории к уникальному культурно-историческому наследию страны, вовлечь в культурный оборот максимальное число исторически значимых объектов показа, а также помочь найти современные инструменты и механизмы продвижения музеев.