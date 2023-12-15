Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Истфакт» Сокровища Острова
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Псков кофейни и пекарни
ДТП кто виноват
Бытовые услуги и социальный контракт
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
«Зенча-Псков» кто там?
ЛОНГРИД проверить здоровье
бизнес-ланчи вкусные обеды
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки
вопросы о муниципальной реформе
изменяя лик родной земли
IT-технологии для бизнеса
 
 
 
ещё Культура 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 19.12.2023 14:020 Первый рождественский органный фестиваль состоится в Пскове 19.12.2023 13:510 «Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова. ВИДЕО 19.12.2023 10:260 Итоги первого областного конкурса любительских хоров подвели в Пскове 18.12.2023 21:000 Новогодний бал по мотивам известного фильма пройдет в Пскове 3 января 18.12.2023 19:180 Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Псковском кремле
 
 
 
Самое популярное 15.12.2023 13:377 Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский 15.12.2023 12:120 Мужчина упал с высоты шестого этажа на улице Технической в Пскове. ВИДЕО 15.12.2023 07:000 Шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию на Северо-Западе – синоптики 18.12.2023 10:110 Мигрантам в Пскове раздают повестки для явки в военкомат 12.12.2023 09:521 Подачу тепла ограничили в 50 домов в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Первый рождественский органный фестиваль состоится в Пскове

19.12.2023 14:02|ПсковКомментариев: 0

Первый рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» состоится в Пскове с 23 декабря по 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил настоятель прихода Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове Сергей Альхименок. 

«Впервые в храме проводится подобное мероприятие. Пять разнообразных программ, орган-соло, ансамблевая и вокальная музыка, объединённая общей рождественской тематикой. Они создадут праздничное настроение у гостей фестиваля, украсят праздничные рождественские и новогодние дни», - отметил Сергей Альхименок. 

В первом концерте «Ожидание Рождества и бельканто» 23 декабря в 16:00 при участии лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов Дарии Гавриловой (сопрано) прозвучат известные арии, рождественские песнопения, а также будут звучать и сольные органные произведения. Их исполнит органист лютеранско-евангелического Прихода Воскресения Христова в Пушкине (Санкт-Петербург), дипломант международного органного конкурса Александр Цветков.

Второй день фестиваля – 2 января в 16:00 – ознаменуется сольным органным концертом «Европейское Рождество» молодой органистки из Санкт-Петербурга Анны Кирилловой, студентки Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреата всероссийских и международных органных конкурсов.

В третий день фестиваля – 4 января в 16:00 – со своей оригинальной программой «Бах и парижское Рождество» выступит известная петербуржская органистка Юлия Глазкова, доцент кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии за лучшее исполнение И. С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011).

И завершит первый рождественский органный фестиваль в Пскове в четвёртый день – 7 января в 17:00 – единственным уникальным концертом «Рождественский звездопад» органист Тимур Халиуллин, солист Белгородской и Курской Государственных областных филармоний, преподаватель по классу «Органа и клавесина», лауреат множества международных и российских органных конкурсов, лауреат I всероссийской премии «Органист года» (2020).

«Хочется искренне надеяться, что проведение органного рождественского фестиваля "Вифлеемская звезда" станет ежегодной доброй традицией в культурной жизни псковичей и гостей нашего города!» - заключил Сергей Альхименок. 

Теги: #храм #орган
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где планируете провести новогодние выходные?
В опросе приняло участие 84 человека
19.12.2023, 15:260 «Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года. ВИДЕО 19.12.2023, 15:160 Директор «Псковских тепловых сетей»: Мы принципиально встали на путь омоложения кадров 19.12.2023, 15:100 Великие Луки стали победителями Всероссийского конкурса «Города для детей 2023» 19.12.2023, 15:090 Уроки труда в начальных и средних классах станут обязательными с 1 сентября
19.12.2023, 15:050 Нейросеть в облаке МТС преобразит детские рисунки в произведения великих художников 19.12.2023, 14:550 «Псковавтодор» заказал проекты капремонта двух мостов на севере области 19.12.2023, 14:530 Более 80 раз «моргачи» останавливали работу «Псковских тепловых сетей» 19.12.2023, 14:470 «Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее 2», предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья
19.12.2023, 14:440 Об увековечении памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны рассказала глава Псковского района 19.12.2023, 14:330 Недовольного властью пьяницу сняли с должности главы сельсовета в Дедовичском районе в 1935 году  19.12.2023, 14:301 Все дороги в Логозовской волости почищены, заявили в администрации 19.12.2023, 14:280 Директор «Псковских тепловых сетей»: Мы не жируем
19.12.2023, 14:210 Использование телефонов ограничили в российских школах 19.12.2023, 14:070 Новый год, пощади! 19.12.2023, 14:030 Леонид Слуцкий станет кандидатом от ЛДПР на выборах президента 19.12.2023, 14:020 Первый рождественский органный фестиваль состоится в Пскове
19.12.2023, 13:510 «Изборские истории» с Александром Донецким: Зима как национальный феномен и историческая реконструкция на полотнах Евгения Емельянова. ВИДЕО 19.12.2023, 13:370 Оригинальный подход к профориентации демонстрирует Псковская область на выставке «Россия» 19.12.2023, 13:260 Российским работодателям придется уволить иностранцев, если их численность в штате превышена 19.12.2023, 13:220 Интерактив: Не можем доехать до дома
19.12.2023, 13:200 Наталья Федорова: Увеличение территориального общественного самоуправления - это степень доверия 19.12.2023, 13:070 Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов 19.12.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с директором «Псковских теплосетей» Игорем Максимовым 19.12.2023, 12:550 Два жилых дома горели в Псковской области
19.12.2023, 12:530 Экономическая зона «Моглино» вошла в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности российских площадок 19.12.2023, 12:520 Путин подписал закон о профессиональной переподготовке инвалидов боевых действий 19.12.2023, 12:450 30 псковских дзюдоистов отобрались на первенство СЗФО 19.12.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки?
19.12.2023, 12:160 «Псковские тепловые сети» закупили почти 400 подарков для детей сотрудников 19.12.2023, 12:140 Путин подписал закон об отмене комиссий при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников 19.12.2023, 12:130 Создавать голосовых роботов бизнес теперь сможет с помощью SaluteBot Voice от Сбера 19.12.2023, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Псковского района Натальей Федоровой
19.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 19 декабря 19.12.2023, 11:590 Грузовой поезд переехал мужчину в Псковской области 19.12.2023, 11:541 Годовая инфляция в Псковской области увеличилась до 6,25% 19.12.2023, 11:440 Директор «Псковских теплосетей» Игорь Максимов станет гостем программы «Обратный отсчет»
19.12.2023, 11:410 Тюремный срок грозит петербурженке за попытку забрать крупную партию наркотиков в Дедовичском районе 19.12.2023, 11:190 Jaecoo с выгодой до 600 000 рублей в АвтоАС 19.12.2023, 11:160 «Дело вкуса»: Как изысканно накрыть стол к Новому году и выбрать необычные подарки? 19.12.2023, 11:080 За срубленные для постройки забора сосны мужчина предстал перед судом в Невеле
19.12.2023, 10:500 Традиционный новогодний забег состоится в Пскове 1 января 19.12.2023, 10:382 «Обратный отсчет»: Глава Псковского района Наталья Федорова об итогах 2023 года 19.12.2023, 10:260 Итоги первого областного конкурса любительских хоров подвели в Пскове 19.12.2023, 10:120 Служил до 83 лет: каким был старейший клирик псковской епархии Петр Кольцов
19.12.2023, 10:031 Доля вторичного рынка в ноябре снизилась до минимальных 50% — Домклик 19.12.2023, 09:520 Автомобиль Renault Megane сгорел в островской деревне Богданово 19.12.2023, 09:400 Новая ёлка, «Дед Моробус» и светящееся колесо: как Великие Луки готовятся к праздникам 19.12.2023, 09:320 День святителя Николая Чудотворца отмечают православные
19.12.2023, 09:300 Названы самые востребованные профессии в 2023 году 19.12.2023, 09:150 Онлайн-кредитование предлагают запретить 19.12.2023, 09:000 Бюджет России получит 140 млрд от труда осужденных в 2024-2026 годах 19.12.2023, 08:450 Большинство российских компаний повысили зарплаты сотрудникам в 2023 году
19.12.2023, 08:300 Под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тысяч 19.12.2023, 08:150 Исследование показало, какие профессии смогут заменить роботы 19.12.2023, 07:550 Диетолог назвала самый вредный способ приготовления яиц 19.12.2023, 07:350 Первая зимняя оттепель выходит на максимум
19.12.2023, 07:190 Книги Бориса Акунина* исчезли с сайтов российских книжных магазинов 19.12.2023, 07:000 Электросамокаты хотят выгнать с заснеженных улиц 18.12.2023, 22:390 Великолукские баскетболистки взяли «бронзу» Зимнего кубка АСБ 18.12.2023, 22:000 Климатолог заявила, что доказательств метеозависимости не существует
18.12.2023, 21:400 Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей почти 10 единиц оружия 18.12.2023, 21:200 Сотрудники медучреждения получили положенные выплаты благодаря Псковскому облсовпрофу 18.12.2023, 21:050 Пять многодетных матерей работают в отделах ЗАГС в Псковской области 18.12.2023, 21:000 Новогодний бал по мотивам известного фильма пройдет в Пскове 3 января
18.12.2023, 20:590 Великие Луки украсили к Новому году. ФОТО 18.12.2023, 20:480 Волейболисты псковской «Бригантины» победили на соревнованиях СЗФО 18.12.2023, 20:400 Профориентацию и кибербезопасность обсудили полицейские с учащимися псковского лицея 18.12.2023, 20:200 Росгвардейцы приняли участие в творческой встрече с Игорем Прокопенко в Пскове
18.12.2023, 20:000 Посвященная Конституции межвузовская конференция прошла в Пскове 18.12.2023, 19:460 «Пухляш» из клипа Little Big Дмитрий Красилов найден мёртвым в Москве 18.12.2023, 19:400 Псковича с ожогами и татуировкой на руках продолжают искать полицейские 18.12.2023, 19:300 Мужчина заплатит штраф за попытку украсть дизельное топливо в Дно
18.12.2023, 19:270 «Летающие сосны»: псковские энергетики рассказали о падении деревьев на ЛЭП на просеках 18.12.2023, 19:200 Игорь Иванов: Социальное партнерство - локомотив профсоюзного движения 18.12.2023, 19:200 Кому положена компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, объяснили специалисты 18.12.2023, 19:180 Концерт «Новогодний калейдоскоп» состоится в Псковском кремле
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru