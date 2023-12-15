Культура

Первый рождественский органный фестиваль состоится в Пскове

Первый рождественский органный фестиваль «Вифлеемская звезда» состоится в Пскове с 23 декабря по 7 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил настоятель прихода Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове Сергей Альхименок.

«Впервые в храме проводится подобное мероприятие. Пять разнообразных программ, орган-соло, ансамблевая и вокальная музыка, объединённая общей рождественской тематикой. Они создадут праздничное настроение у гостей фестиваля, украсят праздничные рождественские и новогодние дни», - отметил Сергей Альхименок.

В первом концерте «Ожидание Рождества и бельканто» 23 декабря в 16:00 при участии лауреата всероссийских и международных вокальных конкурсов Дарии Гавриловой (сопрано) прозвучат известные арии, рождественские песнопения, а также будут звучать и сольные органные произведения. Их исполнит органист лютеранско-евангелического Прихода Воскресения Христова в Пушкине (Санкт-Петербург), дипломант международного органного конкурса Александр Цветков.

Второй день фестиваля – 2 января в 16:00 – ознаменуется сольным органным концертом «Европейское Рождество» молодой органистки из Санкт-Петербурга Анны Кирилловой, студентки Санкт-Петербургской Государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреата всероссийских и международных органных конкурсов.

В третий день фестиваля – 4 января в 16:00 – со своей оригинальной программой «Бах и парижское Рождество» выступит известная петербуржская органистка Юлия Глазкова, доцент кафедры «Органа и клавесина» Санкт-Петербургской Государственной Консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии за лучшее исполнение И. С. Баха Канадского Международного конкурса органистов (2011).

И завершит первый рождественский органный фестиваль в Пскове в четвёртый день – 7 января в 17:00 – единственным уникальным концертом «Рождественский звездопад» органист Тимур Халиуллин, солист Белгородской и Курской Государственных областных филармоний, преподаватель по классу «Органа и клавесина», лауреат множества международных и российских органных конкурсов, лауреат I всероссийской премии «Органист года» (2020).

«Хочется искренне надеяться, что проведение органного рождественского фестиваля "Вифлеемская звезда" станет ежегодной доброй традицией в культурной жизни псковичей и гостей нашего города!» - заключил Сергей Альхименок.