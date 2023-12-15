Культура

О правовых проблемах деревенского музея рассказала Алексею Севастьянову создатель «Изборского пряника»

За правовой помощью к председателю комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексею Севастьянову обратилась создатель мастерской «Изборский пряник» Татьяна Мусатова – проблемы, с которыми столкнулась социальный предприниматель, и возможный алгоритм их решения депутат обсудил с представителями профильных исполнительных органов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

В 2012 году профессиональный художник-реставратор Татьяна Мусатова переехала из Санкт-Петербурга в Старый Изборск – начала с воссоздания старинного пряничного ремесла, а спустя пять лет занялась реставрацией хутора зажиточного крестьянина Фёдора Лермонтова в деревне Брод. Деревенская галерея-музей «Дом в Броду» уже работает, но дальнейшая реализация проекта остановилась из-за земельного вопроса.

«Когда я получил обращение, то первым делом выехал на место – это реально работающая красивая история, отражающая самобытность изборского края, - поделился личным впечатлением Алексей Севастьянов. – Видно, что люди с большим уважением и вниманием относятся к реставрации, поэтому меня очень огорчают некоторые вещи – договор аренды земельных участков, заканчивающийся в 2024 году, скорее всего, невозможно будет продлить».

Заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Александр Можаев подтвердил, что это действительно так. С принятием генерального плана Печорского района земельные участки, исторически относившиеся к крестьянскому хутору, поменяли вид разрешённого использования и после прекращения действующего договора не могут быть переданы в аренду на прежних условиях.

По словам Татьяны Мусатовой, в ходе реставрации 100-летнего усадебного дома ей удалось по крупицам собрать историю деревни, и сейчас в планах реставратора восстановить весь хутор в его исторических пределах. «К хутору Фёдора Лёрмонтова примыкало ещё два участка. На одном участке вдоль реки до сих пор растёт посажанная им дубово-еловая аллея. Я её расчистила, двадцать КамАЗов мусора оттуда вывезла. На другом участке находилось гумно, и я хотела бы его восстановить по сохранившимся историческим фундаментам, чтобы сделать там музей», - рассказала о задумках заявительница. Кроме того, предприниматель готова облагородить прилегающую к хутору территорию и сделать там детскую площадку.

С учётом социально-культурной направленности проекта врио председателя правительственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной деятельности Марина Аникеева, предложила попробовать реализовать проект при сопровождении Фонда инвестиционного развития. Председатель КУГИ Наталья Серебренникова подтвердила, что при условии заключения такого соглашения появится возможность изменить вид разрешённого использования земельных участков и передать их для строительства социокультурных объектов без торгов.

«Здорово, что существует такой вариант», – поблагодарила реставратор за содействие и пообещала оперативно представить свой проект в Фонд инвестиционного развития. По предложению Алексея Севастьянова, в середине февраля участники совещания соберутся вновь и обсудят, что удалось сделать.