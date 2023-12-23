Культура

Псковскому ансамблю «Сказ» присвоили звание «Заслуженный коллектив народного творчества России»

Ансамблю «Сказ» имени Виталия Румянцева присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества России». Об этом в своем Telegram-канале сообщила председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Фото: Ольга Тимофеева / Telegram

Настоящий приказ подписала 21 декабря Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Ансамбль «Сказ» был создан в 1977 году композитором и музыкантом Виталием Румянцевым.

Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской культурный центр" города Пскова по сей день поддерживает и развивает музыкальные традиции Псковской земли, культуру ее музыкального исполнительства. Не случайно именно ансамбль "Сказ" имени Виталия Румянцева представлял Псковскую область на Дне региона Международной выставки-форума «Россия» в Москве 20 декабря. Мои искренние поздравления коллективу! Уверена, впереди у нас ещё немало прекрасных совместных проектов», - добавила она.