Культура

Итоги конкурса «Кукарача-2023» подвели в Псковской области

Организационный комитет конкурса для детей из детских домов и интернатных учреждений города Пскова и Псковской области «Кукарача» подвёл итоги мероприятия. Как и в прошлом году он прошёл в режиме онлайн, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Конкурс состоялся в седьмой раз и побил рекорды прошлых лет по своей масштабности. Принять участие в нём захотели 237 детей, оправив 267 заявок. Для сравнения, в прошлом году пришло 243 заявки.

Участниками фестиваля стали воспитанники 14 детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области в возрасте от 5 до 18 лет. Заявки были получены из Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво.

В 2023 году ребята могли продемонстрировать свои успехи в следующих номинациях: «Голос», «Хореография», «Художественное слово», «Живопись», «Фотоискусство», «Рукоделие».

Мероприятие проводится в преддверии новогодних и рождественских праздников и именно поэтому для всех работ в любой номинации определена общая тема – «Рождественское чудо».

Самой многочисленной по заявкам снова стала номинация «Рукоделие». В адрес оргкомитета поступило более 113 заявок в данную номинацию, а наиболее актуальной она стала для детей в возрасте от 10 до 13 лет. Наибольшее число призовых мест получили воспитанники Порховской и Опочецкой школы-интерната.

В номинации «Фотоискусство» участникам в формате фотокросса необходимо было за несколько дней подготовить ряд фотографий на заданные тематики, связанные с зимой, Дедом Морозом и новогодним волшебством.

Важной частью фестиваля стала образовательная программа по тематикам номинаций. Участники смогли погрузиться в творческий процесс и получить полезные навыки, которые пригодятся в дальнейшем. Так, профессиональный коуч Ирина Владимирова провела занятие «Голосовая мастерская: развитие голоса и речи», специалист в области визуального искусства Виктория Новикова показала мастер-класс по иллюстрации «Рождественская открытка», фотограф Антон Иванов рассказал всё о том, как правильно воспринимать критику в творчестве, а хореограф и психолог Анастасия Саар показала, как с помощью танца можно изменить своё настроение и жизнь.

Члены жюри отсмотрели все работы, присланные на фестиваль, и определили победителей. Сейчас, в преддверии Нового года, организаторы объявили итоги конкурса и поздравляют их с наступающими праздниками.

Организатором конкурса является Псковский областной центр народного творчества при содействии комитета по культуре Псковской области. Подготовку и проведение конкурса обеспечивают Псковский молодёжный центр и Псковский городской молодёжный центр при администрации города Пскова.