Культура

Псковскую краеведческую азбуку презентовали в гимназии №28

Первое издание Псковской краеведческой азбуки презентовали в Псковской гимназии с изучением основ православной культуры №28 (Красноармейская набережная, 17). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

На мероприятии прошло награждение юных иллюстраторов и их педагогов, а также открытие выставки всех детских работ, заявленных на участие в проекте.

Напомним, Псковская краеведческая азбука включает в себя персоналии и главнейшие достопримечательности Псковского края. Иллюстрации к азбуке исполнили учащиеся одиннадцати Воскресных школ города Пскова, воспитанники творческой школы-студии «Полосатый кот» и Детской художественной школы.

Проект реализован за счёт грантовой поддержки городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при участии Псковской епархии Русской православной церкви.