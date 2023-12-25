Культура

Псковичи могут увидеть старые новогодние открытки в областной библиотеки имени Курбатова

Отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова подготовил выставку «Новогодние истории». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатовва

«Вы можете познакомится с книгами и самое приятное, это посмотреть ретро открытки на новогоднюю тематику», - рассказали в библиотеке.

Экспозицию можно осмотреть на 2 этаже библиотеки до 15 января.

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