Культура

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Ведущий Артем Татаренко поговорит с гостем о том, как 2023 год сложился для музея, и о планах на новый год.

Светлана Мельникова расскажет о главных музейных событиях 2023 года, назовет музейные итоги года в цифрах, изменения в кадровом составе музейных работников, представит сюрпризы, которые готовит Псковский музей на 2024 год.