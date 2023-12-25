Культура

Традиционная выставка «Новые книги на Конной» пройдет в Пскове

Псковичей приглашают на традиционную выставку «Новые книги на Конной», которая состоится в Центральной городской библиотеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

Фото здесь и далее: организаторы мероприятия

В экспозиции будут представлены около 200 изданий, поступивших в Центральную городскую библиотеку в 2023 году. Среди них титулованные отечественные книги прошлого года: роман «Чагин» Евгения Водолазкина - победитель национальной премии «Большая книга»; «Дар речи» Юрия Буйды (2 место), «Оккульттрегер» Алексея Сальникова (3 место), а также документальный роман «Шолохов. Незаконный» Захара Прилепина (книга - победитель в народном голосовании премии).

Читателей ждут встречи с книгами и других авторов: со сборником рассказов и повестей «Армастан. Я тебя тоже» – 11 историй о любви во всех ее проявлениях от Анны Матвеевой, автора романов «Завидное чувство Веры Стениной», «Каждые сто лет» и других; с романом-антиутопией «Саша, привет!» от Дмитрия Данилова (два спектакля по пьесам Данилова идут в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина). Напомним, что в 2023 году в библиотеке на Конной появилась книга «Лягушки» китайского писателя, лауреата Нобелевской премии Мо Яня, по которой на сцене псковской драмы поставлен спектакль, получивший 8 номинаций на главную театральную премию страны «Золотая маска».

Фонд библиотеки пополнился книгами по искусству: «Мой театр» – автобиография звезды российского и мирового балета Николая Цискаридзе, созданная на основе дневников 1985 - 2003 годов; книга директора Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирины Антоновой «Воспоминания: траектория судьбы»; альбом-каталог «Русское изобразительное искусство XVIII – начала XXI века из собрания Псковского музея-заповедника»; книга доктора искусствоведения, главного научного сотрудника отдела искусства старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина, специалиста по искусству Италии эпохи Возрождения и барокко Виктории Марковой «Караваджо и другие. Проблемы итальянской живописи эпохи барокко» и многие другие.

«Отдельно напомним о новинках краеведческой литературы. В 2023 году краеведческий фонд пополнился книгой известного псковского журналиста, историка Юрия Степанова "Псков. История в миниатюрах", книга "Церковь и духовенство Пскова в ходе реформ 1666-1764 годов", над которой Арсений Постников вместе со своим отцом Борисом Постниковым работал двадцать лет, является фундаментальным исследованием псковской Церкви и духовенства последней трети XVII - второй половины XVIII века. В ней рассматриваются 150 церковных объектов, но главное внимание сосредоточено на людях, судьбы которых и являются историей», - сообщают организаторы мероприятия.

В этот день библиотека работает по обычному расписанию с 11.00 до 19.00.