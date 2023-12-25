Культура

Выставка «Россия» установила новый рекорд посещаемости

Международная выставка-форум «Россия» в Москве приняла 156 тысяч гостей в первый рабочий день 2024 года, это новый рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба выставки.

«На выставке-форуме "Россия" установлен очередной рекорд посещаемости — в первый рабочий день в новом году нашими гостями стали 156 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Выставка «Россия» продолжила работу 3 января после двух технических дней, во время которых специалисты обновляли экспозиции и готовились ко встрече гостей. Посетителей ждала специальная новогодняя программа.

Ранее сообщалось, что новогодние мероприятия 31 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ посетили свыше 120 тысяч человек со всей страны.

«Всего за первые два месяца работы выставку "Россия" посетили почти 4 миллиона человек», - отмечает пресс-служба.

Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.