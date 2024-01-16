Культура

Балерина из Великих Лук победила на конкурсе-фестивале в Севастополе

11-летняя балерина из Великих Лук победила на всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Новогоднее конфетти» в Севастополе. Об этом сообщается в группе Дома культуры Ленинского комсомола в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ДК ЛК / «ВКонтакте»

«Поздравляем руководителя хореографического коллектива "Балет для всех" Николаеву Инну Борисовну и её ученицу Иванову Алёну с победой на всероссийском конкурсе-фестивале искусств "Новогоднее конфетти"», - сообщили в учреждении.

Алёна Иванова стала лауреатом I степени в номинации «Хореографическое искусство / балет / соло / 11 лет», девочка выступила с номером «Балерина».