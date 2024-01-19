Культура

Каталог выставки «Блеск стали» появился в Псковском музее-заповеднике

Каталог выставки художественного оружия «Блеск стали» появился в кассах Псковского музея-заповедника. Это совместный проект Псковского и Владимиро-Суздальского музеев-заповедников при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Каждая страница издания подробно рассказывает об истории орудия, а качественные иллюстрации помогают увидеть всё до мельчайших деталей.

Напомним, выставка «Блеск стали» работает в залах цокольного этажа Поганкиных палат до 28 января. Здесь можно увидеть боевое, охотничье и парадное оружие и снаряжение XVIII – начала XX веков стран Западной Европы и изделия лучших русских мастеров, оружие стран Востока, начиная с XVIII столетия.

Также на выходных, 27 и 28 января, последний раз состоятся сборные экскурсии по тематическим выставкам Поганкиных палат, в рамках которых у посетителей будет возможность побывать в пространстве выставки «Блеск стали».