Культура

Выставка о псковичах-участниках обороны Ленинграда открылась в областном центре

Накануне Дня полного снятия блокады Ленинграда, который будет отмечаться 27 января, в Псковском музее-заповеднике открылся небольшой выставочный комплекс, посвященный псковичам-участникам обороны Ленинграда. Выставка располагается в главном здании музея, в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Среди представленных экспонатов можно увидеть награды и документы, защитников города на Неве. Особенно стоит отметить «Удостоверение за участие в героической обороне Ленинграда» генерал-майора А. И. Черепанова.

А. И. Черепанов (1875-1984) – советский военачальник, участник Великой Отечественной войны. Генерал-лейтенант в отставке. В феврале 1918 года Второй Красноармейский полк под командованием А. И. Черепанова участвовал в боях против кайзеровских войск под Псковом. В 1941-1944 годах Александр Черепанов командовал 23-й стрелковой дивизией на Ленинградском фронте.

Посетители смогут увидеть медаль «За оборону Ленинграда» и медаль «В память 250-летия Ленинграда». Эти награды принадлежали заслуженному работнику культуры РСФСР А. И. Медведевой, которая внесла значительный вклад в развитие культуры Псковского края в 1940-1980 годах.

Помимо этого, в витрине можно увидеть документы, фотографии и награды Героя Советского Союза Ивана Боченкова, среди которых представлена медаль «За оборону Ленинграда».

Память о героической обороне Ленинграда хранят мемориальные настольные медали «Ленинград – город герой» и «Подвигу защитников Ленинграда посвящается», которые также можно увидеть на выставке. Дополняет выставочное пространство еще один эффектный экспонат – «Гильза с мест прорыва блокады Ленинграда».

Выставочный комплекс работает в главном здании Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 7) и доступен при посещении экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».