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Культура

«Поезд Победы» на два дня прибыл в Дно

09.02.2024 08:30|ПсковКомментариев: 0

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» сегодня, 9 февраля, прибыл в город Дно, здесь он остановился на два дня — 9 и 10 февраля, сообщается на сайте проекта «Поезд Победы». 

Напомним, иммерсивная экспозиция позволит посетителю погрузиться в атмосферу предвоенного периода, узнать об ужасах и тяготах военного времени и встретить долгожданную Победу. По этому историческому маршруту посетителей ведет девушка Лидия. Она не просто аудиогид. Это — собирательный образ поколения, юная советская девушка. Ее судьба — это судьба страны. Лидия делится воспоминаниями, семейной историей, опытом преодоления, опытом Победы.

В этом году жители региона смогут увидеть обновленный состав, который прошел реставрацию. С 2023 года поезд дополнен новым вагоном о трех военных трибуналах над нацистами. Эта часть экспозиции призвана напомнить о жестоких преступлениях, совершаемых фашистами.

В «Поезде Победы» — огромное количество многофигурных композиций в скульптуре. Но не только этим уникальна выставочная экспозиция, интересно также и ее мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают захватывающие воздушные бои и массированные танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и тихие воспоминания мирного довоенного времени.

Посещение поезда — бесплатное. На официальном сайте поездпобеды.рф регистрация на экскурсии открывается за сутки до начала работы поезда в каждом из населенных пунктов.

Напомним, Псков примет «Поезд Победы» с 11 по 13 февраля.

Теги: #Поезд Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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