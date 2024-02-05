Культура

Программу «Наука не для скуки» организуют в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Псковский музей-заповедник приглашает семьи с детьми на культурно-просветительскую программу «Наука не для скуки», которая пройдет в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 11 февраля в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Мероприятие приурочено сразу к трём знаменательно-памятным датам февраля: Дню российской науки, Дню памяти Софьи Ковалевской и Международному дню женщин и девушек в науке.

В программе:

квест «Научное окружение Софьи Ковалевской» (творческие задания, путешествие по залам главного усадебного дома, знакомство с самыми «дорогими и близкими» учёными в жизни Софьи Ковалевской (дед, прадед, муж, деверь, лучшая подруга, учителя-наставники);

мультипликационный фильм о Софье Ковалевской в видеозале;

занятие в интерактивном научном зале (маятники, световая инсталляция, мини-катушка Тесла, левитирующий Сатурн, гироскоп).

Предварительно записаться на мероприятие можно по электронной почте: korvin.49@mail.ru, а также по телефону: +78115329523.