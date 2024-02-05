Программу «Наука не для скуки» организуют в музее-усадьбе Софьи Ковалевской

Псковский музей-заповедник приглашает семьи с детьми на культурно-просветительскую программу «Наука не для скуки», которая пройдет в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района 11 февраля в 12:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.
Мероприятие приурочено сразу к трём знаменательно-памятным датам февраля: Дню российской науки, Дню памяти Софьи Ковалевской и Международному дню женщин и девушек в науке.
В программе:
Предварительно записаться на мероприятие можно по электронной почте: korvin.49@mail.ru, а также по телефону: +78115329523.