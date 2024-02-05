Культура

Стихи «Принцессы науки» прочли на литературном вечере в псковском вузе

Поэтические произведения выдающегося математика Софьи Ковалевской прозвучали в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Литературная гостиная, организованная женсоветом образовательной организации и Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова, собрала обучающихся для встречи с поэтическим творчеством первой в России женщины-математика и члена-корреспондента Петербургской академии наук, прозаика и поэтессы, критика и публициста Софьи Ковалевской.

«Принцесса науки», «профессор Соня», «Микеланджело разговора» – так называли ее друзья по Стокгольмскому университету, отметила заведующая отделом абонемента областной научной библиотеки Светлана Галактионова, открывая в преддверии Дня российской науки мероприятие, посвященное Софье Ковалевской. Она прочла ее воспоминания: «Я получила в наследство страсть к науке от предка, венгерского короля Матвея Корвина, любовь к математике, музыке и поэзии – от деда матери, астронома Шуберта, от цыганки прабабки – любовь к бродяжничеству, остальное – от России».

Курсантам напомнили, что Ковалевская, пройдя тернистый путь, открыла женщинам дорогу в университеты и в точные науки. Став профессором, она опередила время, произвела сенсацию: тогда женщине получить право на профессуру в университете было событием невероятным и фантастическим. При этом она стала не просто выдающимся профессором, а математиком, чьи художественные произведения переведены на многие языки.

В ходе литературного вечера прозвучали отрывки из «Воспоминаний детства» Софьи Ковалевской о жизни в Полибино, ее старшей сестре Анюте, встрече с русским писателем Федором Достоевским, а также ее поэтические произведения.

Напомним, единственный в мире мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской расположен в деревне Полибино Великолукского района.