Культура

Посмотреть на картины художников русского модерна предлагают псковичам

158 лет со дня рождения известного художника, иллюстратора и дизайнера Льва Бакста исполняется 8 февраля. В Картинной галерее Псковского музея-заповедника есть одна из работа Льва Бакста – «Оливковая роща в горах» (1903-1904), выполненная в импрессионистской манере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Лев Бакст был одним из основателей самого известного журнала русского модерна – «Мира искусства», сподвижником Сергея Дягилева и декоратором его Русских балетов. Бакст был одним из законодателей мод европейского искусства и пионером ориентализма.

«Творчество художника не осталось незамеченным и в императорских кругах – Льва Бакста пригласили давать уроки рисования детям великого князя Владимира Александровича, брата императора Александра III», - рассказали в музее.

В Картинной галерее Псковского музея есть одна из работа Льва Бакста – «Оливковая роща в горах» (1903-1904), выполненная в импрессионистской манере. Псковичей приглашают в Картинную галерею увидеть вживую эту картину Льва Бакста и других художников русского модерна.