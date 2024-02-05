Культура

В Святогорском монастыре отслужили литию об убиенном Пушкине

Литию об убиенном рабе Божием Александре, сегодня, 10 января, в день памяти Пушкина, отслужили в Святогорском Свято-Успенском монастыре наместник обители отец Василий со братией. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», заупокойную службу по традиции начали в 14.45, в час его смерти. В музее также уточнили, что из-за ремонтно-реставрационных работ заупокойную службу в этот раз провели не у могилы поэта, а внизу, перед каменной лестницей, ведущей к ней.

Дмитрий Титов. Пушкин в Святогорском монастыре (1969). Из фондов «Михайловского»

Небольшую гражданскую панихиду по окончании литии открыл директор музея Георгий Василевич. Он напомнил собравшимся о том, что наступивший год — пушкинский: «По давней традиции, которая является главной для здешних мест, мы говорим в этот день слова благодарности и любви, обращённые к поэту. Пушкин для каждого из нас был, есть и будет одной из лучших страниц жизни, близким и родным каждому из нас человеком».

«Мы стоим на одной земле рядом с ним и для нас это особое место, — обратилась к собравшимся первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. — Мы говорим слова признательности Пушкину за то, что он нам дал наследство, в котором мы можем найти ответы на жизненные вопросы, вопросы, которые волнуют каждого: ребёнка, взрослого и старика, солдата и человека, работающего на земле. Правительство и губернатор Псковской области делают всё, чтобы год, посвящённый юбилею поэта, прошёл на нашей земле с особым достоинством».

После студенты Псковского государственного университета и школьники поселковой школы имени Пушкина читали его стихи. Сейчас в музее-заповеднике «Михайловское» продолжают программу, подготовленную ко дню поэта.