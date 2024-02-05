Культура

Более 100 мероприятий пройдут в Псковской области в честь 225-летия Александра Пушкина

В Псковской области в честь 225-летия великого поэта Александра Пушкина запланировано более 100 мероприятий. Это фестивали, концерты, выставки, виртуальные проекты, квизы, пленэры художников, флешмобы и лекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Комитет по культуре Псковской области опубликовал полный план мероприятий, он доступен здесь>>>

«Наши артисты и музыканты подготовили специальные программы, вдохновленные творчеством великого поэта. Литературные вечера и чтения стихов Пушкина помогут окунуться в его мир и почувствовать близость гения к каждому из нас. Выставки и мастер-классы позволят увидеть творчество художников, вдохновленных произведениями поэта, и самим попробовать свои силы», — прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что в день памяти Александра Пушкина состоялся показ мультфильма «Пушкин и… Михайловское». Особенностью представления стал живой аккомпанемент Губернаторского симфонического оркестра и чтение стихов. Показ прошел при полном зале.