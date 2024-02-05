Выставка «Музей Псковского археологического общества» открылась в Поганкиных палатах в Пскове 21 февраля. Она знакомит с социокультурной средой провинциального губернского города последней трети XIX — начала XX веков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Первый заместитель губернатора Псковской губернии Вера Емельянова на открытии музея отметила, что археология - это величайшее дело, которое создало наследие.
«Сегодня мы делаем ещё один шаг для восстановления этой памяти, ее культивирования и использования для воспитания нашей молодежи», - сказала Вера Емельянова.
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала об истории основания Псковского археологического общества с окончания Крымской войны, когда у людей появился «небывалый интерес к отечественной истории».
Она отметила, что деятельности общества огромную поддержку оказывало государство. Среди его членов были губернаторы, вице-губернаторы, архиепископы и другие влиятельные лица Псковской области.
«Сегодня активное знание отечественной истории - это оружие, это наша самоидентичность. То, что делает нас русскими и россиянами», - добавила генеральный директор музея.
Проект призван раскрыть основные направления жизни и деятельности археологического общества: учредительные документы, портреты членов Псковской археологической комиссии и Псковского археологического общества, мемориальные предметы, памятники письменности, мюнцкабинет (нумизматика, сфрагистика, фалеристика), «Церковные древности», «Памятники быта», «Оружие», «Доисторический отдел» (археологические коллекции).
Экспонатами из коллекций музея Псковского археологического общества стали хранящиеся в фондах Псковского музея-заповедника рукописи и старопечатные книги, иконы, предметы церковной утвари, оружие, изделия из текстиля, коллекции нумизматики, фалеристики, сфрагистики, археологические находки, аналоги предметов из экспозиций Псковского археологического общества, утраченных в годы Великой Отечественной войны.