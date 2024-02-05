Культура

Выставка «Музей Псковского археологического общества» открылась в Поганкиных палатах

Выставка «Музей Псковского археологического общества» открылась в Поганкиных палатах в Пскове 21 февраля. Она знакомит с социокультурной средой провинциального губернского города последней трети XIX — начала XX веков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый заместитель губернатора Псковской губернии Вера Емельянова на открытии музея отметила, что археология - это величайшее дело, которое создало наследие.

«Сегодня мы делаем ещё один шаг для восстановления этой памяти, ее культивирования и использования для воспитания нашей молодежи», - сказала Вера Емельянова.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала об истории основания Псковского археологического общества с окончания Крымской войны, когда у людей появился «небывалый интерес к отечественной истории».

«Самые уважаемые люди по всей стране объединялись в общества любителей старины. И какое счастье, что этот процесс происходил и в нашем дорогом Пскове. Это общество сначала было представлено только коллекционерами, но очень скоро превратилось в совершенно особенную культуру, влияющую на жизнь всего города», - рассказала Светлана Мельникова.

Она отметила, что деятельности общества огромную поддержку оказывало государство. Среди его членов были губернаторы, вице-губернаторы, архиепископы и другие влиятельные лица Псковской области.

«Сегодня активное знание отечественной истории - это оружие, это наша самоидентичность. То, что делает нас русскими и россиянами», - добавила генеральный директор музея.

Проект призван раскрыть основные направления жизни и деятельности археологического общества: учредительные документы, портреты членов Псковской археологической комиссии и Псковского археологического общества, мемориальные предметы, памятники письменности, мюнцкабинет (нумизматика, сфрагистика, фалеристика), «Церковные древности», «Памятники быта», «Оружие», «Доисторический отдел» (археологические коллекции).

«Открытие сегодняшнего музея - это дань уважения нашим отцам-основателям. Эта экспозиция, где вы не увидите современных хитростей, гаджетов, компьютерных инноваций. Все это сделано намерено. Нам очень хотелось, чтобы, открыв двери этого музея, вы оказались в пространстве первого Псковского музея археологического общества», — добавила Светлана Мельникова, она лично провела экскурсию по музею.

Экспонатами из коллекций музея Псковского археологического общества стали хранящиеся в фондах Псковского музея-заповедника рукописи и старопечатные книги, иконы, предметы церковной утвари, оружие, изделия из текстиля, коллекции нумизматики, фалеристики, сфрагистики, археологические находки, аналоги предметов из экспозиций Псковского археологического общества, утраченных в годы Великой Отечественной войны.