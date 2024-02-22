Культура

Выпуск передачи про Изборск выйдет на телеканале «Звезда» 24 февраля

Выпуск передачи «Нефакт. Изборск. Железный град» выйдет на телеканале «Звезда» 24 февраля в 12.30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборска».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

Съемочная группа телепередачи посетила музей-заповедник «Изборск» в декабре прошлого года. Ведущий узнал факты из истории Изборска, прогулялся по Изборской крепости и Труворовому городищу и вместе с экскурсоводом музея-заповедника «Изборск» посетил Археологический депозитарий и экспозицию «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

Каждый выпуск программы «Нефакт» посвящен ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории.