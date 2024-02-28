Культура

«Ты узнаешь её из тысячи»: фотоконкурс к 8 марта проводят в Пскове

Псковский городской молодёжный центр приглашает к участию в городском фотоконкурсе, посвящённом Международному женскому дню. Ежегодно темой конкурса становится цитата из известной песни, в которой каким-то образом упоминается женский образ, в этом году взята цитата из песни группы «Корни» «Ты узнаешь её из тысячи», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре.

Принять участие могут все желающие города Пскова в возрасте от 14 до 35 лет вне зависимости от того, кто подаёт заявку: девушка или парень. Главное условие — фотография должна соответствовать тематике конкурса и не нарушать авторские права. Оценивать участников станет коллегия жюри, состоящая из профессиональных фотографов Пскова.

Отправить свою работу в виде фотографии или фотоколлажа можно с 1 по 13 марта, заполнив соответствующую форму. 15 марта в социальной сети «ВКонтакте» в группе молодёжного центра Пскова будут объявлены победители, которые получат приятные подарки, а их фотографии — опубликованы в сообществе. Все остальные участники получат благодарности.

Перед подачей заявки необходимо изучить положение к конкурсу.