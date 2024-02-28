Культура

Новый выпуск музейного подкаста посвятили башням Псковского кремля

Новый выпуск проекта Псковского музея-заповедника «Покамест-podcast» вышел и доступен для прослушивания на всех платформах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Это музейный подкаст, в котором ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают о самых интересных и уникальных экспонатах из фондовых коллекций, а также делятся загадочными музейными тайнами.

Пятый выпуск подкаста посвятили башням Псковского кремля.

«Вместе с ведущими вы совершите путешествие по величественным и знаменитым Власьевской, Плоской, Рыбницкой, Кутней башням, узнаете о важнейших вехах в их истории и о роли, которую сыграла каждая из башен для псковичей», – рассказали в музее.

Выпуск можно прослушать уже сейчас на любой удобной платформе: