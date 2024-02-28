Культура

«Квартирник»: Катя Руч и Иван Федоров о тюремном романсе, каверах и загруженности работой в театре. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 марта.

Сегодняшних гостей эфира - семейную пару Катю Руч и Ивана Федоровых - вы сто процентов видели в Псковском драмтеатре. Они участвуют в спектаклях-кабаре «Постой, паровоз» и «Постой, паровоз. Вторая ходка», а кроме того являются создателями псковской кавер-группы Fresco.

В этом выпуске «Квартирника» много песен в их исполнении. А заодно гости студии рассказали, каким был их путь в музыку, какая манера исполнения каверов им ближе — почти как оригинал или авторское прочтение, какую песню их чаще всего просят исполнить на бис и каково это было — нырнуть в атмосферу тюремного романса. О готовящейся премьере спектакля «Перекресток» и многом другом с гостями студии поговорил ведущий программы Дмитрий Иванов.