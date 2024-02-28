Культура

Урок-мастерская «Православная книга рядом» состоится в Пскове

Псковский городской молодёжный центр с 1 до 14 марта приглашает всех желающих принять участие в мероприятиях, посвящённых Дню православной книги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

С 1 по 10 марта можно принять участие в тематической онлайн-викторине в группе Молодёжного центра Пскова, а 14 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова состоится встреча с протоиереем Романом Лединым «Самые главные книги для мирян и монашествующих доступным языком» (начало в 13:00), а также урок-мастерская «Православная книга рядом», которую проведёт учитель русского языка и литературы, преподаватель курса «Ключ разумения» Анастасия Иванова.

Вход свободный.

«460 лет назад на Руси произошло важное историческое событие: 14 марта диакон Иван Фёдоров на московском печатном дворе издаёт первую печатную книгу. В память об этом событии в 2010 году в нашей стране учреждена памятная дата – День православной книги», - добавили в молодежном центре.