Культура

Открытая студенческая краеведческая конференция прошла в Великих Луках

XIII открытая студенческая краеведческая конференция «Великие Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная100-летию со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова, состоялась 29 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель оргкомитета конференции, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Конференция была проведена в соответствии с планом работы Великолукского городского краеведческого общества на 2024 год. В ней приняли участие 20 студентов из 7 образовательных учреждений Великих Лук, Пскова, Санкт-Петербурга, Челябинска.

Прозвучали выступления докладчиков, ответы на вопросы, обмен мнениями. Всех докладчиков наградили именными сертификатами, книгами по краеведению, буклетами и сувенирами, посвященными 100-летию со дня рождения Александра Матросова

«Хочу поблагодарить всех, кто на протяжении многих лет оказывает поддержку нашей конференции. В этом году в ней приняли участие 20 студентов из 7 образовательных учреждений. Основные темы: "Традиции подвига: история и современность", "Военно-патриотическое воспитание", "Олимпийское образование", "Краеведение и музейное дело", "Электоральная история". Доклады вызвали много вопросов и обсуждений. Многие из них будут рекомендованы к публикации», – рассказал Дмитрий Белюков.