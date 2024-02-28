Культура

Выставку «Связь поколений» монтируют в выставочном зале в Изборске

Монтаж выставки «Связь поколений» начался в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: Изборский музей-заповедник

«Работа в самом разгаре несмотря на выходные. Картины из фондов РОСИЗО и собрания Союза художников России уже приехали и занимают свои места в выставочном зале», - рассказали в музее.

Выставка посвящена вечным духовным и нравственным ценностям и является частью масштабного проекта, который одновременно проходит в четырех городах России: Изборске, Рязани, Москве и Ростове. В каждом городе выстраивается индивидуальная история.

Диалог полотен современных художников и советских мастеров демонстрирует зрителю, как живопись сохраняет и передает вечные нравственные ценности следующим поколениям.

Выставка откроется 5 марта в 15:00 на улице Печорской, 37.

Выставка будет работать до 5 мая, вход свободный.