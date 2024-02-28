Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Георгий Николаев скончался в возрасте 52 лет, сообщил друг артиста, актер Анатолий Краснопивцев на своей странице «ВКонтакте».

Кадр из фильма «Женская версия. Такси зеленый огонек»

«В это невозможно поверить... Так не должно быть и не должно было случиться! Умер Георгий Николаев. Мой друг, неисправимый оптимист, весельчак, душа-парень... Мечтающий, строивший планы, надеющийся на светлое завтра... Жорка, что же ты такое натворил? Светлая память, дружище!» — написал он.

Как уточнил Краснопивцев, тело Николаева было найдено в воскресенье в его квартире, причины и время смерти неизвестны. Актер будет похоронен в Петрозаводске, пишет РИА Новости.