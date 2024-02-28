Культура

Студентка псковского колледжа искусств стала победительницей международного конкурса

Студентка Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Екатерина Чугунова стала победительницей международного конкурса «Дорогою добра» в номинации «Эстрадный вокал». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова

Как рассказала преподаватель Екатерины Чугуновой по классу сольного пения Олеся Селивёрстова, конкурс проходил в очном формате в городе Новосибирске со 2 по 4 марта.

В конкурсе приняли участие молодые вокалисты из различных городов России и стран СНГ. Победу на конкурсе псковской студентке принесло исполнение композиции «All of me» Джона Ледженда.

«Программа пребывания псковской вокалистки в Новосибирске включала посещение мастер-классов и круглых столов, а также знакомство с историей и архитектурой Новосибирска - важнейшего культурного центра России», - отметили в колледже.

Главной целью организаторов конкурса стало выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства, приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, установление творческих контактов.